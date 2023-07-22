UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Постачав електроніку в РФ. Естонський суд допустив екстрадицію громадянина в США

Фото: Естонський суд дозволив екстрадицію громадянина в США (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Харьюський повітовий суд в Естонії визнав юридично допустимою екстрадиції до США громадянина країни Андрія Шевлякова, якого американська влада звинуватила в закупівлі електроніки для РФ в обхід санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на EER.

"Суд визнав, що застосування до нього екстрадиційного арешту є допустимим", - повідомили виданню у Державній прокуратурі.

Також повідомляється, що суд не задовольнив клопотання захисника Шевлякова про заміну запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на електронне спостереження.

Ця постанова поки не набула чинності і може бути оскаржена в Талліннському окружному суді.

Справа Андрія Шевлякова

З 2012 року Шевляков знаходиться у списку осіб, які становлять загрозу національній безпеці США та суперечать зовнішньополітичним інтересам країни.

Згідно з обвинуваченням, протягом 10 років Шевляков пересилав до РФ електроніку, придбану через підставні компанії у американських виробників, порушуючи норми експортного контролю.

Шевлякова було затримано в Естонії 28 березня 2023 року. Для його арешту Х'юстонське відділення ФБР співпрацювало з Поліцією безпеки Естонії. Під час арешту у нього було вилучено адресовані йому вантажі, зокрема 130 кілограмів радіоапаратури.

У разі обвинувального вироку Шевлякову загрожує до 20 років ув'язнення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЕстоніяСполучені Штати Америки