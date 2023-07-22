Постачав електроніку в РФ. Естонський суд допустив екстрадицію громадянина в США

"Суд визнав, що застосування до нього екстрадиційного арешту є допустимим", - повідомили виданню у Державній прокуратурі.

Також повідомляється, що суд не задовольнив клопотання захисника Шевлякова про заміну запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на електронне спостереження.

Ця постанова поки не набула чинності і може бути оскаржена в Талліннському окружному суді.

Справа Андрія Шевлякова

З 2012 року Шевляков знаходиться у списку осіб, які становлять загрозу національній безпеці США та суперечать зовнішньополітичним інтересам країни.

Згідно з обвинуваченням, протягом 10 років Шевляков пересилав до РФ електроніку, придбану через підставні компанії у американських виробників, порушуючи норми експортного контролю.

Шевлякова було затримано в Естонії 28 березня 2023 року. Для його арешту Х'юстонське відділення ФБР співпрацювало з Поліцією безпеки Естонії. Під час арешту у нього було вилучено адресовані йому вантажі, зокрема 130 кілограмів радіоапаратури.

У разі обвинувального вироку Шевлякову загрожує до 20 років ув'язнення.

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