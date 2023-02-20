Постачання зброї - це чесна угода для Заходу. Кулеба розповів чому

Постачання зброї Україні для боротьби проти російської агресії - це чесна угода для західних країн-партнерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Дмитра Кулеби в інтерв'ю CNN.

"Яка б не була ціна підтримки України, ціна боротьби своїми руками буде набагато вищою. Одна справа відправити танк в Україну. Можливо, це складне рішення, але інша справа - посадити в танк молодого хлопця і відправити його вмирати за іншу країну", - сказав Кулеба.

Він наголосив, що "ми ніколи не просили про іноземних солдатів на українській землі".

"Тому я називаю це чесною угодою. Ми не схожі на ті країни, які просять США прийти і врятувати їх. Ми говоримо, що ми знаємо, як врятувати себе, дайте нам "пращу Давида, щоб вразити Голіафа", - зазначив міністр.