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Постачання зброї - це чесна угода для Заходу. Кулеба розповів чому

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Понеділок 20 лютого 2023 22:33
Постачання зброї - це чесна угода для Заходу. Кулеба розповів чому Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Постачання зброї Україні для боротьби проти російської агресії - це чесна угода для західних країн-партнерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Дмитра Кулеби в інтерв'ю CNN.

"Яка б не була ціна підтримки України, ціна боротьби своїми руками буде набагато вищою. Одна справа відправити танк в Україну. Можливо, це складне рішення, але інша справа - посадити в танк молодого хлопця і відправити його вмирати за іншу країну", - сказав Кулеба.

Він наголосив, що "ми ніколи не просили про іноземних солдатів на українській землі".

"Тому я називаю це чесною угодою. Ми не схожі на ті країни, які просять США прийти і врятувати їх. Ми говоримо, що ми знаємо, як врятувати себе, дайте нам "пращу Давида, щоб вразити Голіафа", - зазначив міністр.

Нагадаємо, раніше Кулеба зазначив, що Україна отримала від західних союзників майже всі види озброєнь, які просила. Залишились лише винищувачі.

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