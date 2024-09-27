Постачання зброї під загрозою через фінансові труднощі союзників України, - Bloomberg

Постачання зброї Україні наступного року перебувають під загрозою, оскільки деякі союзники мають труднощі з отриманням фінансування, а інші відмовляються збільшувати фінансування для допомоги Києву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Як заявило одне з анонімних джерел агентства, динаміка показує, що економіка Росії перебуває у стані війни, тоді як союзники України – ні.

Значна частина військової підтримки України у 2025 році пов'язана з угодою "Великої сімки" про надання кредитів на суму 50 млрд доларів із прибутку, отриманого від заморожених активів російського центробанку.

Союзники все ще торгуються з приводу остаточних деталей цієї угоди, і США шукають запевнень, що Угорщина не блокуватиме заходів Європейського Союзу. Остаточна цифра може бути нижчою, якщо угода не буде знайдена.

Однак навіть якщо угоди буде досягнуто, 50 млрд доларів все одно недостатньо для задоволення потреб України протягом ще одного року війни, і, за словами джерел, союзникам доведеться вийти за межі цих рамок фінансування.

Допомога США

Президент Володимир Зеленський цього тижня перебуває у США, представляючи "план перемоги" президенту Джо Байдену. Пакет залежить від гарантій безпеки, таких як запрошення вступити до НАТО, які, на думку українського лідера, необхідні посилення тиску на президента Росії Володимира Путіна з метою зупинити війну.

Але допомога була затьмарена тертями з кандидатом від республіканців Дональдом Трампом, який накинувся на Зеленського, але згодом погодився зустрітися з ним. Трамп запропонував Україні укласти угоду з Москвою, чиї сили досягають успіхів у східній частині Донецької області та частково зруйнували енергетичну систему України.

Дефіцит бюджету України

Ці проблеми ускладнюються дефіцитом фінансування. Український уряд прогнозує бюджетний дефіцит у розмірі 19% від валового внутрішнього продукту у 2025 році – близько 35 млрд доларів.

Більше половини цієї суми буде надано Міжнародним валютним фондом та ЄС, а для підтримки балансу потрібно ще близько 15 млрд доларів. За словами чиновників, для покриття цього дефіциту можуть знадобитися деякі кредити країн "Великої сімки".

Воєнна допомога

Крім цього є воєнне фінансування. 50 млрд доларів, які виділяє G7, будуть приблизно еквівалентними військової допомоги, яку США та ключові європейські союзники надали в період із січня 2023 року по червень цього року. США надали близько 31,5 млрд євро за цей період, а Німеччина, Великобританія, Франція та Італія внесли близько 15,7 млрд євро разом, згідно з даними, зібраними Кільським інститутом.

Ці цифри можуть не включати всієї військової підтримки, відправленої в Україну, оскільки деякі країни не розкривають всю надану допомогу. В інших випадках обіцянки ще не виконані. Крім інших можливостей, армія України покладається на допомогу союзників у артилерійських боєприпасах, ракетах та додаткових можливостях протиповітряної оборони.

За словами анонімних джерел Bloomberg, фінансова криза, що насувається, серед союзників настає в небезпечний для України момент і може змусити Київ почати переговори з позиції слабкості.

Наступний рік буде особливо вирішальним, оскільки в 2026 році економіка Росії може зіткнутися зі зростаючим тиском, і ця динаміка може підірвати віру Путіна в те, що час на його боці, за оцінкою одного європейського уряду.

Тим не менш, ця оцінка передбачає, що результат листопадових виборів у США, на яких Трамп чекає напружена гонка з віце-президентом Камалою Харріс, не змінить динаміку конфлікту до цього моменту.

Москва, чиє виробництво підтримується постачаннями з Ірану та Північної Кореї, продовжує вкладати бюджетні кошти у військові потреби. Росія планує витратити 142 млрд війну у 2025 році, що становитиме 6,2% від валового внутрішнього продукту. Очікується, що витрати на оборону та безпеку становитимуть близько 40% від загальних бюджетних видатків Росії у 2025 році.

Проблеми у Європі

Європейські союзники України стикаються із власними обмеженнями на фіскальному фронті. Уряд канцлера Олафа Шольца скутий конституційними борговими обмеженнями – і скоротив пряме фінансування Києва. Франція має новий уряд після бурхливого передвиборчого сезону, і ЄС чинить тиск на неї, вимагаючи скоротити дефіцит. В Італії роздроблену коаліцію прем'єр-міністра Джорджії Мелоні можуть пов'язати зобов'язаннями щодо витрат.

За словами джерел агентства, реальні переговори в Брюсселі щодо нового бюджету ЄС, а також будь-які розмови про спільні запозичення для збільшення видатків на оборону на сотні млрд євро, швидше за все, доведеться відкласти до закінчення виборів у Німеччині.

Допомога від Великобританії, вірного союзника, який часто першим постачав сучасну зброю, також, мабуть, останнім часом пішла на спад. Прем'єр-міністр Кір Стармер сказав своїм виборцям, що на них чекають важкі часи, оскільки він прагне скоротити витрати, хоча він також заявив в ООН, що підтримка Великобританії України "непохитна".

При цьому обіцянки від союзників щодо НАТО продовжують реєструватися. Байден оголосив майже 8 млрд нової військової допомоги Україні і скликав зустріч на рівні лідерів ключових союзників для координації додаткової підтримки, коли він відвідає Німеччину наступного місяця.

В оголошенні, що збіглося з візитом Зеленського до Білого дому, йдеться, що Байден доручив Пентагону виділити всю допомогу, що залишилася Україні до кінця його терміну. Міністерство оборони також представляє початковий пакет, який включає додаткові системи ППО, безпілотники та боєприпаси.