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Постачальники електроенергії скаржаться на критичні борги напередодні зими

Фото: постачальники електроенергії скаржаться на критичні борги напередодні зими (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Постачальники електроенергії в Україні знаходяться у складній фінансовій ситуації через недоплати "Енергоатому" перед ДП "Гарантований покупець", що призводить до масових судових позовів проти них з боку НЕК "Укренерго".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Олега Романчука, генерального директора ТОВ "Енергопоставка".

"Ми не почули відповідь на головне. Як планують головні донори ПСО (Енергоатом, - ред.)розрахуватися з Гарпоком і відповідно Гарпок з нами. Якщо буде запропонований графік розрахунків, ми симетрично запропонуємо графіки розрахунків і для НЕК "Укренерго" і для всіх наших ОСР і все запрацює", - сказав Романчук.

За його словами, постачальники універсальних послуг по всій країні знаходяться в критичній фінансовій ситуації та мають штрафні санкції за нерозрахунки.

"Є питання штрафних санкцій. У нас, по нашій групі компаній, найближчим часом очікується рішення судів вже другої інстанції з стягнення заборгованості "Укренерго" з нас. Що робити далі? Ми отримуємо судові рішення про стягнення заборгованості", - звернувся представник компанії до народних депутатів.

За його словами, Комітет з питань енергетики має якнайшвидше вирішити проблему боргів, оскільки "Укренерго" після рішень судів буде звертатися до виконавчої служби, що створить проблеми з розрахунками для всіх постачальників електроенергії в країні.

Раніше повідомлялося, що "Енергоатом" з вересня забезпечує повну оплату поточних фінансових обов’язків, частково погашає борги на енергоринку, але на кінець року все одно матиме 17 млрд грн боргу через відсутність інших джерел фінансування.

Експерти вважають, що Кабмін має докапіталізувати "Енергоатом" або ж дозволити компанії випустити облігації для того, щоб погасити існуючу заборгованість на ринку електроенергії України до початку опалювального сезону.

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Електроенергія