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Постачальники електроенергії для населення скаржаться на брак коштів і просять перегляду тарифів

Фото: постачальники електроенергії для населення скаржаться на брак коштів і просять перегляду тарифів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Ситуація з виконанням покладання спецобов'язків на ринку електроенергії (ПСО) складна через проблеми з розрахунками на ринку і для її вирішення необхідно переглянути тарифи для населення у бік ринкових цін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора ТОВ "Енергопоставка" Олега Романчука.

"Ситуація з непрацюючим ПСО загрожує катастрофою. Зібравши кошти зі споживачів ми, в першу чергу, розраховуємося з постачальниками електроенергії на тих сегментах ринку, де її закупили, з метою не потрапити на балансуючий ринок. Бо якщо потрапимо - дороги назад не буде", - сказав він.

За словами Романчука, далі по залишковому принципу оплачуються кошти на користь операторів системи передачі і розподілу.

"Без жодної копійки по ПСО у найближчі два - три місяці в ОСР може виникнути катастрофа. Що робити в цій ситуації - вибір не багатий - тарифи для населення потрібно переглядати терміново", - зауважив гендиректор.

Нагадаємо, заступник міністра енергетики Фарід Сафаров заявив, що енергосистема не зможе підготуватися до наступної зими, якщо не схвалити рішення про підвищення тарифів на електроенергію для населення.

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Електроенергія