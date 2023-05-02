Постачальники електроенергії для населення скаржаться на брак коштів і просять перегляду тарифів

"Ситуація з непрацюючим ПСО загрожує катастрофою. Зібравши кошти зі споживачів ми, в першу чергу, розраховуємося з постачальниками електроенергії на тих сегментах ринку, де її закупили, з метою не потрапити на балансуючий ринок. Бо якщо потрапимо - дороги назад не буде", - сказав він.

За словами Романчука, далі по залишковому принципу оплачуються кошти на користь операторів системи передачі і розподілу.

"Без жодної копійки по ПСО у найближчі два - три місяці в ОСР може виникнути катастрофа. Що робити в цій ситуації - вибір не багатий - тарифи для населення потрібно переглядати терміново", - зауважив гендиректор.

Нагадаємо, заступник міністра енергетики Фарід Сафаров заявив, що енергосистема не зможе підготуватися до наступної зими, якщо не схвалити рішення про підвищення тарифів на електроенергію для населення.