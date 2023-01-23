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Постачальник їжі для ЗСУ звернувся до Міноборони із закликом убезпечити роботу підприємства

Фото: постачальник їжі для ЗСУ звернувся до Міноборони із закликом убезпечити роботу підприємства (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Компанія "Актив компані", що є одним з постачальників послуг харчування Міноборони, відреагувала на звинувачення у завищенні цін. Підприємство спростувало закиди у неринкових цінах та пояснило, із чого складається вартість за послугу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар компанії "Укрінформу".

Так, в компанії нагадали, що з початку повномасштабного військового вторгнення на територію України з боку країни-агресора, Кабінет міністрів України прийняв ряд нормативно-правових актів, якими, перш за все, з міркувань безпеки, було затверджений окремий порядок оборонних закупівель на час воєнного стану.

"Оприлюднення ж зараз чинних контрактів компанії ставить під загрозу подальшу безпечну роботу наших виробничих потужностей та життя і здоров'я наших співробітників. А це понад 180 осіб. ТОВ "Актив компані" звертається до Міноборони, а також до депутатів Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони і розвідки із закликом про розслідування витоку інформації з обмеженим доступом та про вжиття заходів убезпечення роботи підприємства, яке гарантує сьогодні якісні послуги з організації харчування тисячам українських військовослужбовців по всій країні", - сказано в заяві.

Крім того, "Актив компані" запросила депутатів профільного оборонного комітету відвідати потужності свого підприємства, пересвідчитись у їх наявності та високій якості виробництва.

Насамкінець, компанія висловила сподівання на те, що "штучно спровокований скандал у ЗМІ на основі маніпуляцій з даними та як наслідок звинувачення у нібито наявності корупційної складової в роботі нашої компанії за контрактами з МО не є спланованою провокацією, направленою на підрив обороноздатності країни".

"У зворотньому ж випадку, компанія звертатиметься до Служби безпеки України із вимогою про всебічне розслідування цього інциденту", - резюмував постачальник.

Нагадаємо, раніше в ЗМІ оприлюднили розслідування, в якому чиновників Міноборони звинувачено у закупівлі продуктів для армії буцімто за завищеними цінами.

Міноборони розслідування спростувало, заявивши про маніпуляції. МОУ також закликало СБУ розслідувати поширення неправдивої інформації.

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