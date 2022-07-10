UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

На пост премьера Британии претендует девять человек, - Sky News

Фото: младший министр по торговой политике Великобритании Пенни Мордонт (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Младший министр по торговой политике Великобритании Пенни Мордонт заявила, что выдвигает свою кандидатуру на должность главы Консервативной партии и пост премьер-министра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

"Наше руководство должно поменяться. Оно должно поменьше фокусироваться на лидере и гораздо больше на стране. Я готова стать следующим лидером Консервативной партии", - заявила она.

Таким образом, в гонке за лидерство в правительстве Британии участвуют девять человек.

Также на пост британского премьера претендуют:

  • бывший глава Минздрава Саджид Джавид,
  • экс-министр иностранных дел Джереми Хант,
  • бывший глава Минфина Риши Сунак,
  • министр транспорта Грант Шаппс,
  • глава специального комитета по иностранным делам общин Том Тугендхат.

По данным издания, ожидается, что в ближайшие дни к гонке могут присоединиться глава британского МВД Прити Пател и министр иностранных дел Лиз Трасс.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес, который, согласно результатам опроса YouGov, наиболее перспективный потенциальный кандидат на пост лидера Консервативной партии, отказался выдвигать свою кандидатуру.

Напомним, ранее бывший британский министр финансов Риши Сунак официально выдвинул свою кандидатуру на пост нового лидера консерваторов и премьер-министра страны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Великобритания