Посредничество Минской группы по Карабаху ни к чему не привело, - Алиев

Фото: Ильхам Алиев (facebook.com LiderIlhamAliyev)

Президент Азербайджана Ильхам Алиев раскритиковал Минскую группу ОБСЕ, которая является посредником в конфликте с Арменией. По его словам, международное посредничество по Нагорному Карабаху ни к чему не привело.

Об этом говорится в интервью азербайджанского лидера телеканалу CNN International, которое опубликовала его пресс-служба.

"У нас уже 28 лет существует международное посредничество. Минская группа ОБСЕ с 1992 года 28 лет пассивно "действует". Это посредничество ни к чему не привело. Оно привело к тому, что сегодня происходит", - подчеркнул он.

По мнению Алиева, посредничество Минской группы ОБСЕ оказалось недостаточным для того, чтобы "заставить Армению оставить территории, которые ей не принадлежат".

Отметим, Минская группа ОБСЕ была создана в 1992 году для поощрения мирного переговорного процесса между Баку и Ереваном по Нагорному Карабаху. В группу входят Россия, США и Франция.

Напомним, сегодня проходят переговоры министров иностранных дел Армении и Азербайджана при посредничестве России в Москве. Стороны должны обсудить вопрос обмена пленными и телами погибших в ходе боевых действий.

Накануне глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ в Женеве.