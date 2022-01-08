Посольство Украины открыло под Тегераном Аллею памяти жертв авиакатастрофы МАУ

Посольство Украины в Иране во вторую годовщину крушения украинского самолета открыло под Тегераном Аллею памяти жертв рейса PS752. На ней были высажены 176 деревьев в память обо всех погибших в трагедии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского посольства в Иране в Facebook.

"Во вторую годовщину крушения украинского самолета под Тегераном посольством официально открыта Аллея памяти жертв рейса PS752, на которой заранее было высажено 176 деревьев в память обо всех погибших в трагедии", - говорится в сообщении.

Как стало известно, в день открытия посол Украины и сотрудники дипломатического ведомства установили 11 памятных знаков с портретами погибших украинцев (девять членов экипажа и два пассажира).



Коллектив посольства принял участие в возложении цветов, зажжении свечей и почтении памяти жертв минутой молчания.



