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Посольство Украины в Израиле сообщило о проблемах с сайтом

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Тель-Авив, Пятница 09 июля 2021 17:27
Посольство Украины в Израиле сообщило о проблемах с сайтом Фото: посольство Украины в Израиле сообщило о проблемах с сайтом (facebook.com/UkraineInIsrael)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Посольство Украины в Израиле приостановило с 9 июля запись на консульский прием через сайт дипмиссии. Информацию о возобновлении работы электронной очереди сообщат дополнительно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на украинское посольство.

Отмечается, что с пятницы, 9 июля не работает электронная очередь записи на консульский прием. Сейчас администраторы сайта посольства работают над восстановлением его работы.

"После возобновления работы э-очереди, посольство разместит информацию относительно возможности записи на прием", - уточнили в дипмиссии.

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