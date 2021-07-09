Посольство Украины в Израиле сообщило о проблемах с сайтом

Посольство Украины в Израиле приостановило с 9 июля запись на консульский прием через сайт дипмиссии. Информацию о возобновлении работы электронной очереди сообщат дополнительно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на украинское посольство .

Отмечается, что с пятницы, 9 июля не работает электронная очередь записи на консульский прием. Сейчас администраторы сайта посольства работают над восстановлением его работы.

"После возобновления работы э-очереди, посольство разместит информацию относительно возможности записи на прием", - уточнили в дипмиссии.