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Посольство України в Ізраїлі повідомило про проблеми з сайтом

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Тель-Авів, П'ятниця 09 липня 2021 17:27
Посольство України в Ізраїлі повідомило про проблеми з сайтом Фото: посольство України в Ізраїлі повідомило про проблеми з сайтом (facebook.com/UkraineInIsrael)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Посольство України в Ізраїлі призупинило з 9 липня запис на консульське приймання через сайт дипмісії. Інформацію про відновлення роботи електронної черги повідомлять додатково.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на українське посольство.

Зазначається, що з п'ятниці, 9 липня не працює електронна черга запису на консульське приймання. Зараз адміністратори сайту посольства працюють над відновленням його роботи.

"Після відновлення роботи е-черги, посольство розмістить інформацію щодо можливості запису на приймання", - уточнили в дипмісії.

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