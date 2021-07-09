Посольство України в Ізраїлі повідомило про проблеми з сайтом

Посольство України в Ізраїлі призупинило з 9 липня запис на консульське приймання через сайт дипмісії. Інформацію про відновлення роботи електронної черги повідомлять додатково.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на українське посольство .

Зазначається, що з п'ятниці, 9 липня не працює електронна черга запису на консульське приймання. Зараз адміністратори сайту посольства працюють над відновленням його роботи.

"Після відновлення роботи е-черги, посольство розмістить інформацію щодо можливості запису на приймання", - уточнили в дипмісії.