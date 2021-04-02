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Посольство США выразило протест из-за призывной кампании РФ в оккупированном Крыму

Новина українською → Пятница 02 апреля 2021 16:17
Посольство США выразило протест из-за призывной кампании РФ в оккупированном Крыму Фото: посольство США в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Посольство США в Украине выразило протест из-за проведения Российской Федерацией призывной кампании в оккупированном Крыму. Дипломаты отмечают, что полуостров остается украинской территорией.

Об этом сообщается на странице посольства в Facebook.

Американские дипломаты отметили, что своим заявлением присоединяются к "решительному протесту" Министерство иностранных дел Украины против 12-й незаконной призывной кампании в Крыму.

"Как заявил Госсекретарь США Блинкен, оккупация Россией и усиление милитаризации Крыма угрожают глобальной безопасности мира", - отмечается в сообщении посольства.

Ранее Министерство иностранных дел Украины назвало военным преступлением России и осудило призыв в российскую армию граждан Украины, проживающих в оккупированном Крыму.

РБК-Украина писало, что Евросоюз назвал нарушением международного гуманитарного права призыв в Крыму, который начался 1 апреля.

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