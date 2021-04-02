Посольство США выразило протест из-за призывной кампании РФ в оккупированном Крыму
Посольство США в Украине выразило протест из-за проведения Российской Федерацией призывной кампании в оккупированном Крыму. Дипломаты отмечают, что полуостров остается украинской территорией.
Американские дипломаты отметили, что своим заявлением присоединяются к "решительному протесту" Министерство иностранных дел Украины против 12-й незаконной призывной кампании в Крыму.
"Как заявил Госсекретарь США Блинкен, оккупация Россией и усиление милитаризации Крыма угрожают глобальной безопасности мира", - отмечается в сообщении посольства.
Ранее Министерство иностранных дел Украины назвало военным преступлением России и осудило призыв в российскую армию граждан Украины, проживающих в оккупированном Крыму.
РБК-Украина писало, что Евросоюз назвал нарушением международного гуманитарного права призыв в Крыму, который начался 1 апреля.