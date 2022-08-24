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Посольство США выпустило новое предупреждение с призывом к гражданам покинуть Украину

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Киев, Среда 24 августа 2022 04:06
Посольство США выпустило новое предупреждение с призывом к гражданам покинуть Украину Фото: посольство США призвало своих граждан покинуть Украину (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Посольство США в Киеве вновь призвало своих граждан покинуть Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посольства США в Украине.

Ведомство предупреждает о возросшей вероятности российских военных ударов по Украине в ближайшие дни.

"У Госдепартамента есть информация, что Россия активизирует усилия по нанесению ударов по гражданской инфраструктуре и государственным объектам Украины в ближайшие дни", - говорится в сообщении посольства.

Для выезда рекомендуется использовать частный наземный транспорт.

Напомним, ранее Reuters уже писало, США располагают разведданными о том, что Россия планирует в ближайшее время нанести новые удары по гражданской инфраструктуре и государственным объектам Украины.

Добавим, в последний раз Соединенные Штаты Америки призвали своих граждан не въезжать в Украину 14 июля после атаки на Винницу.

Тогда в Госдепе США такой призыв объяснили тем, что безопасность граждан США является для них приоритетом, как и их регулярное оповещение о ситуации в разных странах в режиме реального времени.

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