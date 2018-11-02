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Посольство США призвало тщательно расследовать преступления против журналистов

Новости » Общество    02.11.2018 - 15:52
Иллюстративное фото (minagro.gov.ua)
Иллюстративное фото (minagro.gov.ua)

Сегодня Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов

Посольство США в Украине призвало тщательно расследовать преступления против журналистов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение посольства в Twitter.

"В Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов мы помним и чтим Георгия Гонгадзе, Павла Шеремета и других мужественных журналистов, которые еще не получили правосудия. Преступления против журналистов должны быть тщательно расследованы", - говорится в сообщении.

Напомним, президент Европейского парламента Антонио Таяни сообщил, что за последние 12 лет во всем мире было убито более одной тысячи журналистов.

Кроме того,  представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявил, что из более 400 случаев убийств журналистов за последние 25 лет в регионе ОБСЕ в 85% случаев убийцы не были арестованы или осуждены.

Как писало РБК-Украина ранее, в мире за девять месяцев 2018 года 56 журналистов были убиты из-за профессиональной деятельности. В частности, больше половины погибших с начала 2018 года скончались в зонах военных конфликтов. Больше всего журналистов было убито в Афганистане (13 человек), Йемене (пять человек), США (шесть человек) и Мексике (шесть человек).

По словам генерального секретаря "Репортеров без границ" Кристофа Делуара, статистика указывает на острую необходимость принятия мер для защиты журналистов. В частности, он призвал учредить должность специального представителя генсека ООН, который будет заниматься этим вопросом. Делуар отметил, что эту инициативу поддерживает все больше правительств в мире и более ста СМИ, организаций и союзов журналистов.

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