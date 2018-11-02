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Посольство США закликаор ретельно розслідувати злочини проти журналістів

Новини » Суспільство    02.11.2018 - 15:52
Ілюстративне фото (minagro.gov.ua)
Ілюстративне фото (minagro.gov.ua)

Сьогодні Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів

Посольство США в Україні закликало ретельно розслідувати злочини проти журналістів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення посольства в Twitter.

"У Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів ми пам'ятаємо і шануємо Георгія Гонгадзе, Павла Шеремета та інших мужніх журналістів, які ще не отримали правосуддя. Злочини проти журналістів повинні бути ретельно розслідувані", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, президент Європейського парламенту Антоніо Таяні повідомив, що за останні 12 років у всьому світі було вбито понад 1000 журналістів.

Крім того, представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір заявив, що з понад 400 випадків вбивств журналістів за останні 25 років у регіоні ОБСЄ в 85% випадків вбивці не були заарештовані чи засуджені.

Як писало РБК-Україна раніше, в світі за дев'ять місяців 2018 року 56 журналістів були вбили через професійну діяльність. Зокрема, більше половини загиблих з початку 2018 року померли в зонах військових конфліктів. Найбільше журналістів було вбито в Афганістані (13 осіб), Ємені (п'ять осіб), США (шість чоловік) і Мексиці (шість осіб).

За словами генерального секретаря "Репортерів без кордонів" Крістофа Делуара, статистика вказує на гостру необхідність вжити заходів для захисту журналістів. Зокрема, він закликав заснувати посаду спеціального представника генсека ООН, який буде займатися цим питанням. Делуар зазначив, що цю ініціативу підтримує все більше урядів у світі і більше ста ЗМІ, організацій та спілок журналістів.

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