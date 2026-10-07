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Посольство США попередило американців про чуму в Іркутську і закликало виїхати з Росії

00:51 07.10.2026 Ср
2 хв
aimg Катерина Коваль
Фото: посольство США попередило американців про чуму в Іркутській області (ілюстративне фото, Getty Images)

Посольство США в Москві оприлюднило офіційне попередження через підозру на легеневу чуму в Іркутській області. Американцям нагадали, що з Росії їм варто негайно виїхати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт посольства США в Росії.

У дипмісії стежать за повідомленнями з Іркутської області про ймовірний випадок легеневої чуми, смерть людини, карантин і закриття лікарень.

Водночас у посольстві визнають, що можливості допомогти американцям у Росії обмежені, особливо за межами Москви. Співробітникам уряду США можуть додатково обмежити поїздки до окремих регіонів через загрози для здоров'я та безпеки.

Тим, хто перебуває в регіоні, рекомендують дотримуватися вказівок місцевих медиків, уникати закладів, де ввели карантин, і негайно звертатися до лікаря у разі гарячки чи симптомів з боку дихальних шляхів.

Ті, хто нещодавно відвідав район спалаху, мають стежити за своїм здоров'ям протягом 14 днів. Посольство також радить уточнити у страховика можливість медичної евакуації та мати план виїзду, який не залежить від допомоги уряду США.

Держдеп і надалі тримає для Росії найвищий, четвертий рівень попередження "Не їдьте". Американцям, які перебувають у країні, радять негайно її залишити через ризик незаконного затримання та загрози безпеці.

Випадок чуми стався в Іркутській області на початку жовтня. У ніч на 2 жовтня в лікарні Шелехова померла 28-річна лаборантка Іркутського протичумного інституту, яка, за даними місцевих ЗМІ, за тиждень до цього розбила пробірку зі збудником легеневої чуми. Близько 200 людей, які з нею контактували, ізолювали, а офіційно діагноз влада регіону досі не називає.

Президент США Дональд Трамп заявив, що знає про ситуацію, і пообіцяв допомогу Росії. За його словами, збудники хвороби стали сильнішими, "як армія", тож ліки, які раніше працювали, тепер діють гірше.

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