Посольство США попередило американців про чуму в Іркутську і закликало виїхати з Росії

У дипмісії стежать за повідомленнями з Іркутської області про ймовірний випадок легеневої чуми, смерть людини, карантин і закриття лікарень.

Водночас у посольстві визнають, що можливості допомогти американцям у Росії обмежені, особливо за межами Москви. Співробітникам уряду США можуть додатково обмежити поїздки до окремих регіонів через загрози для здоров'я та безпеки.

Тим, хто перебуває в регіоні, рекомендують дотримуватися вказівок місцевих медиків, уникати закладів, де ввели карантин, і негайно звертатися до лікаря у разі гарячки чи симптомів з боку дихальних шляхів.

Ті, хто нещодавно відвідав район спалаху, мають стежити за своїм здоров'ям протягом 14 днів. Посольство також радить уточнити у страховика можливість медичної евакуації та мати план виїзду, який не залежить від допомоги уряду США.

Держдеп і надалі тримає для Росії найвищий, четвертий рівень попередження "Не їдьте". Американцям, які перебувають у країні, радять негайно її залишити через ризик незаконного затримання та загрози безпеці.