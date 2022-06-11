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Посольство США отреагировало на скандал вокруг заявления Байдена о войне и Зеленском

Фото: Бриджит Бринк, посол США в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич

История с заявлением президента США Джо Байдена о реакции украинского лидера Владимира Зеленского на предупреждения об угрозе войны не заслуживает того, чтобы быть новостью.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказала посол США в Украине Бриджит Бринк.

"Это не заслуживает того, чтобы быть новостью. Россия пытается уничтожить украинскую нацию и ее культуру, Соединенные Штаты не останутся в стороне и не позволят этому произойти. Президент Зеленский и народ Украины вдохновили мир своей храбростью и стойкостью, показав миру, что Украина никогда не будет покорена Россией", - подчеркнула дипломат.

Посол заверила, что Байден "очень уважает" Зеленского за его лидерство, которое тот продемонстрировал в течение войны с Россией.

"Соединенные Штаты уже предоставили 5,3 миллиарда долларов помощи в сфере безопасности, в том числе 4,6 миллиарда долларов после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в феврале, чтобы дать Украине возможность защитить себя, и вместе с нашими союзниками и партнерами мы будем продолжать поддерживать Украину", - заявила Бринк.

Почему разгорелся скандал?

Недавно американское агентство Bloomberg опубликовало материал с заявлением Байдена, в которой он утверждает, что Зеленский якобы не обращал внимания на предупреждения Вашингтона о том, что Россия готовится вторгнуться в Украину в феврале.

"Я знаю, что многие считали, что я, возможно, преувеличиваю, но я знал, и мы имели данные для подтверждения, что он (Путин - ред.) собирался пересекать границу. Не было никаких сомнений. И Зеленский не хотел этого слышать, как и многие другие", - цитировало Байдена агентство Bloomberg.

Напомним, на эту ситуацию отреагировал представитель Офиса президента Михаил Подоляк, подчеркнув, что власти Украины знали обо всех сценариях, которые разрабатывала РФ

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Владимир ЗеленскийСоединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденВойна России против Украины