ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Посольство США обнародовало заявление из-за решений Конституционного суда

Автор: Анастасия Рокитна

Посольство США в Украине обнародовало совместное заявление относительно ситуации вокруг решения Конституционного суда относительно электронного декларирования. Украинскую власть призывают найти решение кризиса.

Самые читаемые новости

Соответствующее заявление посольство обнародовало в понедельник.

Это заявление США Великобритании, Канады, ЕС, Японии и Германии.

"Мы призываем все стороны объединиться в диалоге, принять этот вызов и найти решение кризиса. Это нужно для восстановления веры людей в то, что государство способно как бороться с коррупцией, так и продолжать закрепленный Конституцией Украины европейский и евроатлантический курс", - говорится в заявлении.

Напомним, президент Украины назвал решение Конституционного суда по ответственности за недостоверное декларирование заговором старых элит и олигархов против президента и страны.

Отметим, Зеленский внес в парламент проект закона о прекращении полномочий всех судей КСУ.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Конституционный суд Украины