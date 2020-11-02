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Посольство США обнародовало заявление из-за решений Конституционного суда

Киев, Понедельник 02 ноября 2020 12:22
Посольство США обнародовало заявление из-за решений Конституционного суда
Фото: судьи КСУ (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Посольство США в Украине обнародовало совместное заявление относительно ситуации вокруг решения Конституционного суда относительно электронного декларирования. Украинскую власть призывают найти решение кризиса.

Соответствующее заявление посольство обнародовало в понедельник.

Это заявление США Великобритании, Канады, ЕС, Японии и Германии.

"Мы призываем все стороны объединиться в диалоге, принять этот вызов и найти решение кризиса. Это нужно для восстановления веры людей в то, что государство способно как бороться с коррупцией, так и продолжать закрепленный Конституцией Украины европейский и евроатлантический курс", - говорится в заявлении.

Напомним, президент Украины назвал решение Конституционного суда по ответственности за недостоверное декларирование заговором старых элит и олигархов против президента и страны.

Отметим, Зеленский внес в парламент проект закона о прекращении полномочий всех судей КСУ.

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