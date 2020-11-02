Посольство США оприлюднило заяву через рішення Конституційного суду

Фото: судді КСУ (РБК-Україна)

Посольство США в Україні оприлюднило спільну заяву щодо ситуації навколо рішення Конституційного суду щодо електронного декларування. Українську владу закликають знайти рішення кризи.

Відповідну заяву посольство оприлюднило у понеділок.

Це заява США, Великобританії, Канади, ЄС, Японії і Німеччини.

"Ми закликаємо всі сторони об'єднатися в діалозі, прийняти цей виклик і знайти рішення кризи. Це потрібно для відновлення віри людей в те, що держава здатна як боротися з корупцією, так і продовжувати закріплений Конституцією України європейський і євроатлантичний курс", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, президент України назвав рішення Конституційного суду щодо відповідальності за недостовірне декларування змовою старих еліт і олігархів проти президента і країни.

Зазначимо, Зеленський вніс у парламент проект закону про припинення повноважень всіх суддів КСУ.