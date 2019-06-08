США обеспокоены требованием декларирования членов наблюдательных советов

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В США считают, что это будет отпугивать высококвалифицированных специалистов

Посольство США в Украине выразило свою обеспокоенность существующими требованиями к членам международных наблюдательных советов государственных предприятий подавать декларации, которые предназначены для госслужащих. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Посольство США в Украине Twitter.

В своем сообщении американское посольство поздравило постановление о признании неконституционными требования об электронном декларировании антикоррупционных активистов.

"Мы все еще обеспокоены относительно требований к членам международных наблюдательных советов государственных предприятий подавать имущественные декларации, которые предназначены для государственных служащих", - говорится в сообщении.

Они считают, что такие требования будут отпугивать высококвалифицированных специалистов от работы в наблюдательных советах, а также не соответствуют передовой международной практике и влияют на способность власти осуществлять реформу корпоративного управления.

Ранее РБК-Украина сообщало, что КСУ опубликовал решение по отмене декларирования активистов. КСУ считает, что государство обязано осуществлять контроль за деятельностью общественных объединений с целью обеспечения соблюдения ими и их членами соответствующих норм законодательства Украины, однако такой контроль не должен быть чрезмерным и препятствовать законной деятельности этих объединений и реализации гражданами их конституционного права (статья 36 Конституции Украины)