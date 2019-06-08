США занепокоєні вимогою декларування членів наглядових рад

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У США вважають, що це буде відлякувати висококваліфікованих фахівців

Посольство США в Україні висловило своє занепокоєння існуючими вимогами до членів міжнародних наглядових рад державних підприємств подавати декларації, які призначені для держслужбовців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Посольство США в Україні у Twitter.

У своєму повідомленні американське посольство привітало постанову про визнання неконституційними вимоги про електронне декларування антикорупційних активістів.

"Ми все ще стурбовані щодо вимог до членів міжнародних наглядових рад державних підприємств подавати майнові декларації, які призначені для державних службовців", - йдеться у повідомленні.

Вони вважають, що такі вимоги будуть відлякувати висококваліфікованих фахівців від роботи в спостережних радах, а також не відповідають передовій міжнародній практиці й впливають на здатність влади здійснювати реформу корпоративного управління.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що КСУ опублікував рішення щодо скасування декларування активістів. КСУ вважає, що держава зобов’язана здійснювати контроль за діяльністю громадських об’єднань з метою забезпечення дотримання ними та їх членами відповідних норм законодавства України, проте такий контроль не повинен бути надмірним і перешкоджати законній діяльності цих об’єднань та реалізації громадянами їх конституційного права (стаття 36 Конституції України).