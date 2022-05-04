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Посольство Швеции снова заработало в Киеве

Фото: посольство Швеции снова заработало в Киеве (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Посольство Швеции в Украине вновь заработало в Киеве после вынужденной эвакуации из-за российского вторжения. Возобновление работы ранее анонсировали в МИД страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посола Швеции в Украине Тобиаса Тиберга в Twitter.

"Команда посольства вернулась туда, где мы должны быть: в Киев, поддерживая Украину и ее героических граждан, которые защищают свободу своей страны и свободу в Европе", - написал он.

Напомним, ранее стало известно, что в Киев после полномасштабного вторжения РФ вернулись более 30 дипломатических представительств.

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