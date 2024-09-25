Посольство Сербії цього року відновить роботу в Києві, - Сибіга

Сербія вирішила відновили роботу свого посольства у Києві. Це станеться до кінця 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Андрія Сибігу і соцмережі Х .

"Ми високо цінуємо підтримку Сербією суверенітету і територіальної цілісності України та участь у Формулі миру. Я поінформував про російські удари по нашій енергетичній системі. Я вітаю рішення Сербії відновити роботу свого посольства в Києві вже цього року", - написав міністр.

Сибіга провів переговори з міністром закордонних справ Сербії Марко Джуричем у Нью-Йорку та обговорив удари російських окупантів по енергетичній системі України.

Нагадаємо, посольство Сербії виїхало з Києва ще у березні 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, і відтоді не поверталося. Наразі співробітники дипмісії працюють з Белграда

У травні 2024 року колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що президент Сербії Александар Вучич погодився відновити роботу посольства Сербії в Україні.

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