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Посольство РФ опровергло присутствие россиян среди задержанных в Капитолии

Автор: Инна Собора

Среди тех, кто был задержан из-за захвата здания Конгресса в Вашингтоне, не было граждан Российской Федерации. Также россиян не было среди пострадавших.

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Об этом сообщили в посольстве РФ в США.

Госдепартамент США не подтвердил наличие россиян в числе задержанных.

"Посольство России в США внимательно отслеживает ситуацию в связи с положением дел в столичном округе. Запросили госдепартамент на предмет наличия россиян среди задержанных или пострадавших. Пока что таких фактов не выявлено", - говорится в сообщении.

По данным Buzzfeed, задержанной у Капитолия русскоговорящей оказалась Евгения Малимон с молдавскими корнями.

Ранее сообщалось, что среди причастных к недавним беспорядкам в Вашингтоне могут быть россияне.

Напомним, 6 января сторонники Трампа организовали акцию протеста возле Капитолия, где американский Конгресс собрался, чтобы утвердить результаты президентских выборов. Протесты переросли в беспорядки и проникновения сторонников Трампа в помещение Капитолия. В результате беспорядков погибли 5 человек.

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