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Посольство перевіряє, чи були серед жертв авіакатастрофи в Пакистані українці

Новини » Надзвичайні події     22.05.2020 - 14:42
Посольство перевіряє, чи були серед жертв авіакатастрофи в Пакистані українці
Фото: пожежа на місці авіакатастрофи в Пакистані (twitter.com/WPCION)

В результаті авіакатастрофи в районі Карачі загинули близько 90 осіб

Посольство України в Пакистані перевірить, загинули українці під час авіакатастрофи літака "Пакистанських авіаліній". За попередніми даними, в результаті авіакатастрофи загинули 90 осіб.

Про це РБК-Україна повідомив директор Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Сергій Погорельцев.

"22 травня, сталася авіакатастрофа пасажирського літака А320 (Лахор-Карачі) "Міжнародних авіаліній Пакистану". За попередньою інформацією 90 пасажирів (у тому числі члени екіпажу загинули. Посольство перевіряє, чи не було на борту громадян України", - повідомив Погорільців.

Нагадаємо, сьогодні, 22 травня, в районі Карачі сталася авіакатастрофа з участю літака "Пакистанських авіаліній". Спочатку повідомлялося, що на борту літака знаходилися як мінімум 95 пасажирів і члени екіпажу.

Раніше РБК-Україна писало, що на початку травня у Дніпропетровській області розбився одномоторний літак, на борту якого знаходилися 2 людини. Літак впав за межами населеного пункту, після чого загорівся. В результаті авіакатастрофи загинули обидві людини.

Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новини України МЗСавиакатастрофаПакистан
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