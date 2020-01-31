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Посольство назвало количество украинцев, находящихся в Китае

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В Китае находятся 93 граждан Украины

Посольство Украины в Китайской Народной Республике назвало количество граждан Украины, которые сейчас находится на территории Китая. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Посольство в Facebook.

Как сообщается, по состоянию на 31 января на территории Китая находятся 93 украинца. При этом отмечается, что 57 из них - в провинции Хубэй.

"По состоянию на 31 января 2020 года количество граждан Украины, которые находятся в провинции Хубэй, с которыми посольство установило контакт - 57 (53 человека находятся в городе Ухань, 1 человек - в городе Сянъян, 1 человек - в городском уезде Чжунсянь города Цзинмэнь, 1 человек - в городе Ичан, 1 человек - в городе Сяогань)", - говорится в сообщении.

В посольстве подчеркнули, что осуществляют постоянный мониторинг ситуации и поддерживают контакты с украинскими гражданами, которые находятся в провинции Ухань, с помощью сотовой связи и социальных сетей.

Напомним, ранее сообщалось, что китайский коронавирус распространился уже в 21 стране, в результате чего 9820 человек заболели и 213 погибли.

Кроме того, на экстренном заседании 30 января Всемирная организация здравоохранения признала вспышку китайского коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.

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