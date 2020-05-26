Посольство Израиля в Украине передало продуктовые наборы социально уязвимым семьям

Дипломаты из посольства Израиля в Украине доставили сотни наборов с основными продуктами людям, которые страдают из-за пандемии COVID-19. Проект был организован посольством в сотрудничестве с почетным консулом Израиля в Украине Олегом Вишняковым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз посольства.

"Еврейские общины Украины обратились к нам с просьбой о помощи основными продуктами из-за их нехватки. Посольство решило помочь всем нуждающимся людям в этих городах, и по возможности облегчить их быт. Очень важно было увидеть немедленный отклик нашего Министерства в Иерусалиме и почетного консула. Деятельность такого рода - демонстрирует нашу готовность помогать всем общинам не различая никого по религии", - заявил посол Израиля в Украине Джоэл Лион.

Как отмечают в пресс-службе, к проекту также присоединилась сеть супермаркетов "Мегамаркет", а израильские дипломаты подготовили более 1200 пакетов с логотипом на украинском языке "С любовью из Израиля", положив внутрь муку, сахар, масло и прочее.

Кроме того, посол вместе с другими дипломатами посольства доставили пакеты в Житомир и Бердичев. Наборы попали к городской власти, а дальше мэры городов с раввинами раздадут помощь социально уязвимым семьям, сообщили в посольстве.

Напомним, ранее сообщалось, что Израильский институт биологических исследований (IIBR) разработал первую пассивную вакцину от коронавируса, которая атакует и нейтрализует его в организме.

Кроме того, на этой неделе прошли переговоры президента Украины Владимира Зеленского и израильского премьера Биньямина Нетаньяху, в ходе которых Киев запросил гуманитарную помощь для борьбы с COVID-19.