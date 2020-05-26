ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Посольство Израиля в Украине передало продуктовые наборы социально уязвимым семьям

Новости » Общество     26.05.2020 - 16:51
Посольство Израиля в Украине передало продуктовые наборы социально уязвимым семьям
Фото: посол Израиля в Украине Джоэл Лион (РБК-Украина)

Посол вместе с другими дипломатами посольства доставили наборы в Житомир и Бердичев

Дипломаты из посольства Израиля в Украине доставили сотни наборов с основными продуктами людям, которые страдают из-за пандемии COVID-19. Проект был организован посольством в сотрудничестве с почетным консулом Израиля в Украине Олегом Вишняковым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз посольства.

"Еврейские общины Украины обратились к нам с просьбой о помощи основными продуктами из-за их нехватки. Посольство решило помочь всем нуждающимся людям в этих городах, и по возможности облегчить их быт. Очень важно было увидеть немедленный отклик нашего Министерства в Иерусалиме и почетного консула. Деятельность такого рода - демонстрирует нашу готовность помогать всем общинам не различая никого по религии", - заявил посол Израиля в Украине Джоэл Лион.

Как отмечают в пресс-службе, к проекту также присоединилась сеть супермаркетов "Мегамаркет", а израильские дипломаты подготовили более 1200 пакетов с логотипом на украинском языке "С любовью из Израиля", положив внутрь муку, сахар, масло и прочее.

Кроме того, посол вместе с другими дипломатами посольства доставили пакеты в Житомир и Бердичев. Наборы попали к городской власти, а дальше мэры городов с раввинами раздадут помощь социально уязвимым семьям, сообщили в посольстве.

Напомним, ранее сообщалось, что Израильский институт биологических исследований (IIBR) разработал первую пассивную вакцину от коронавируса, которая атакует и нейтрализует его в организме.

Кроме того, на этой неделе прошли переговоры президента Украины Владимира Зеленского и израильского премьера Биньямина Нетаньяху, в ходе которых Киев запросил гуманитарную помощь для борьбы с COVID-19.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Александра Диденко

Теги Новости Украины ИзраильпосольствоКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь