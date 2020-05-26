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Посольство Ізраїлю в Україні передало продуктові набори соціально вразливим родинам

Новини » Суспільство     26.05.2020 - 16:51
Посольство Ізраїлю в Україні передало продуктові набори соціально вразливим родинам
Фото: посол Ізраїлю в Україні Джоел Ліон (РБК-Україна)

Посол разом з іншими дипломатами посольства доставили пакунки до Житомира та Бердичева

Дипломати з посольства Ізраїлю в Україні доставили сотні пакунків з основними харчами людям, які потерпають через пандемію COVID-19. Проект було організовано посольством у співпраці з почесним консулом Ізраїлю в Україні Олегом Вишняковим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-реліз посольства.

"Єврейські громади Україні звернулися до нас з проханням про допомогу основними продуктами через їх брак. Посольство вирішило допомогти всім нужденним людям у цих містах, та по можливості полегшити їх побут. Дуже важливо було побачити негайний відгук нашого Міністерства в Єрусалимі та почесного консула. Діяльність такого роду - демонструє нашу готовність допомагати всім громадам не розрізняючи нікого по релігії", - заявив посол Ізраїлю в Україні Джоел Ліон.

Як зазначають в прес-службі, до проекту також долучилася мережа супермаркетів "Мегамаркет", а ізраїльські дипломати підготували понад 1200 пакунків з логотипом українською мовою "З любов'ю з Ізраїлю", поклавши усередину борошно, цукор, олію та інше.

Окрім того, посол разом з іншими дипломатами посольства доставили пакунки до Житомира та Бердичева. Пакунки потрапили до міської влади, а далі мери міст із рабинами роздадуть допомогу соціально вразливим родинам, повідомили в посольстві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ізраїльський інститут біологічних досліджень (IIBR) розробив першу пасивну вакцину від коронавірусу, яка атакує і нейтралізує його в організмі.

Крім того, цього тижня пройшли переговори президента України Володимира Зеленського та ізраїльського прем'єра Біньяміна Нетаньяху, в ході яких Київ запросив гуманітарну допомогу для боротьби з COVID-19.

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Автор: Олександра Діденко

Теги Новини України ІзраїльпосольствоКоронавірус
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