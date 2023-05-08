Посольство Італії закликало громадян відмовитись від поїздок в Україну

Посольство Італії закликало громадян своєї країни відмовитися від поїздок в Україну через останні атаки на столицю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення посольства Італії у Facebook .

"Збройні напади на Київ і всю територію України. Ситуація у сфері безпеки залишається критичною, існує ризик відключення електроенергії. Усі поїздки в Україну, у будь-якій якості, настійно не рекомендуються": - ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, що силами протиповітряної оборони ЗСУ під час російської атаки України вночі 8 травня було збито 35 боєрежуючих боєприпасів іранського виробництва "Шахед". При цьому було збито 100% ворожих дронів, які окупанти направили для ударів по Києву.

Також в ОК "Південь" розповіли про наслідки ударів РФ ракетами типу Х-22 по Одеській області у ніч проти 8 травня.

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