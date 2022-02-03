Посольство Франции будет работать в бизнес-центре, построенном компанией "Интергал-Буд"

Посольство Франции в Украине меняет свой киевский адрес, вскоре дипломатическое представительство будет работать в бизнес-центре М8, девелопером которого выступила компания "Интергал-Буд".

По словам Татьяны Деркач, директора департамента коммерческой недвижимости строительной компании "Интергал-Буд", бизнес-центр "М8" гордится возможностью видеть Посольство Франции среди своих резидентов. Это означает, что современное здание делового центра полностью отвечает высоким требованиям дипломатического представительства, касающимся репутации, безопасности и технических характеристик.

Левон Папоян, руководитель департамента офисной недвижимости международной консалтинговой компании Cushman & Wakefield в Украине, сопровождавшей сделку, поделился наблюдениями относительно нового тренда, сформировавшегося на рынке офисной недвижимости: "За последние 3-4 года возросло количество дипломатических представительств, выразивших желание переехать из устаревших локаций, нуждающихся в капитальной модернизации, в современные. Речь идет о новых офисных зданиях и бизнес-центрах, построенных по новейшим технологиям, которые не уступают европейской и американской коммерческой недвижимости по комфортности и надежности. Таких объектов в Киеве становится все больше. Внимание привлекает тот факт, что многие посольства отказываются от модели аренды отдельностоящих зданий и предпочитают помещения в крупных профессиональных бизнес-центрах. В частности, это связано с тем, что со стороны арендаторов растет спрос на услуги, которых нет в отдельностоящих зданиях, а также с потребностью в минимизации задач по эксплуатации таких зданий".

Здание М8 расположено в Печерском районе столицы, по адресу ул. Московская, 8 и имеет удобную локацию: в пешей доступности станция метро "Арсенальная", рядом правительственный квартал и одна из самых любимых зеленых зон киевлян - Мариинский парк.