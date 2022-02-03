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Посольство Франції працюватиме у бізнес-центрі, збудованому компанією "Інтергал-Буд"

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Четвер 03 лютого 2022 16:11
Посольство Франції працюватиме у бізнес-центрі, збудованому компанією "Інтергал-Буд" Фото: посольство Франції працюватиме у бізнес-центрі, збудованому "Інтергал-Буд" (intergal-bud.com.ua)

Посольство Франції в Україні змінює свою київську адресу, незабаром дипломатичне представництво працюватиме у бізнес-центрі "М8", девелопером якого виступила компанія "Інтергал-Буд".

За словами Тетяни Деркач, директорки департаменту комерційної нерухомості "Інтергал-Буд", бізнес-центр "М8" пишається можливістю бачити Посольство Франції серед своїх резидентів. Це означає, що сучасна будівля ділового центру повністю відповідає високим вимогам дипломатичного представництва щодо репутації, безпеки та технічних характеристик.

Левон Папоян, керівник департаменту офісної нерухомості міжнародної консалтингової компанії Cushman & Wakefield в Україні, яка супроводжувала угоду, поділився спостереженнями щодо нового тренду, що сформувався на ринку офісної нерухомості:

"За останні 3-4 роки зросла кількість дипломатичних представництв, які висловили бажання здійснити переїзд із застарілих локацій, які потребують капітальної модернізації, до сучасних. Йдеться про нові офісні будівлі та бізнес-центри, побудовані за новітніми технологіями, які не поступаються європейській та американській комерційній нерухомості за комфортністю та надійністю. Таких об’єктів у Києві стає все більше. Увагу привертає той факт, що багато посольств відмовляються від моделі оренди окремих будівель та надають перевагу приміщенням у великих професійних бізнес-центрах. Зокрема це пов’язано з тим, що з боку орендарів зростає попит на послуги, яких немає в окремих будівлях, а також із потребою у мінімізації задач щодо експлуатації таких будівель".

Будівля "М8" розташована у Печерському районі столиці, за адресою вул. Московська, 8 та має зручну локацію: у пішій доступності станція метро "Арсенальна", поруч урядовий квартал та одна з найулюбленіших зелених зон киян - Маріїнський парк.

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