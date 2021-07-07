Посольство Беларуси направило ноту протесту в МИД Украины: названа причина

Посольством Республики Беларусь в Украине направлена нота протеста в адрес Министерства иностранных дел Украины. Она касается акции протеста возле посольства Беларуси в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу МИД Беларуси .

В заявлении говорится, что в ходе протеста у Посольства Беларуси "радикальными элементами из числа граждан Украины было совершено нападение на участников акции, в результате которого ряд лиц, в том числе представители Национальной гвардии Министерства внутренних дел Украины получили травмы".

В ходе протеста они получили телесные повреждения различной степени тяжести. Двое участников нападения - граждане Украины были задержаны.

"Посольство заявляет протест и настаивает на том, чтобы указанный инцидент в кратчайшие сроки был расследован правоохранительными органами Украины, ситуация получила соответствующую юридическую квалификацию", - говорится в заявлении.

Беларусь рассматривает данные обстоятельства как непосредственную угрозу безопасности Посольства Беларуси в Украине и его персоналу.

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