У посольстві Австрії висловили стурбованість через ситуацію на ККПК

Надзвичайний і повноважний посол Австрії в Україні Арад Бенке висловив стурбованість щодо ситуації, що склалася навколо найбільшого в Україні паперового підприємства Київського КБК в Обухові, яким володіє австрійський холдинг Pulp Mill Holding. За його словами, посольство стежить за тим, як розвивається розслідування довкола комбінату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла під час прес-конференції в Інтерфакс-Україна, повідомляє УНН .

За словами посла, Pulp Mill Holding від початку своєї роботи допомагає розвиватися українській економіці: активно інвестує та забезпечує робочі місця. Саме тому вони ретельно стежать за тим, як розвивається розслідування щодо комбінату, керівництво якого звинувачують у нібито несплаті податків та ін., через що було заарештовано корпоративні права та майно ККПК.

"Одним із зобов'язань посольства Австрії в Україні є захист інтересів австрійських компаній, які проводять свої бізнес-операції в Україні. З початку своєї роботи в Україні у 2002 році "Pulp Mill Holding" вносив значні вклади в розвиток української економіки та постійно інвестував у покращення обладнання та підвищення європейських стандартів, які застосовуються на цьому підприємстві (ККПК, - ред.) Сьогодні, коли українці героїчно захищають свою країну та європейські цінності від російської агресії, "Pulp Mill Holding" захищає українські ЗСУ та співробітників підприємства в Україні", - заявив посол.

Він також зазначив, що посольство Австрії в Україні повністю поважає право влади розслідувати будь-які справи у межах своєї компетенції та повноважень. При цьому посольство Австрії в Україні просить зробити так, щоб обмежувальні заходи, які вживаються в рамках кримінальних повноважень, такі як арешти та обшуки, були розумними, пропорційними і не призводили до ефективного блокування бізнесу, коли звинувачення не підтверджуються.

Крім того, посольство Австрії просить, щоб ті аргументи та скарги, які подає "Pulp Mill Holding", розглядалися повністю, широкомасштабно та об'єктивно.

Посольство впевнене, що дотримання європейських принципів права, європейських стандартів юстиції та правосуддя є ключовим чинником стабільності України, стабільного економічного розвитку та майбутньої інтеграції України до європейських структур.

"Посольство продовжуватиме ретельно стежити за тим, як розвивається розслідування. Отже, моя позиція як посла: ми це все бачимо, маємо в цьому розібратися та допомогти, якщо це можливо", - додав Арад Бенке.

Нагадаємо, Київський картонно-паперовий комбінат працює в Обухові та є містоутворюючим підприємством, на якому працює 2500 українців. ККПК здійснює експорт продукції до 35 країн світу та має 148 мільйонів доларів обсягу товарної продукції.