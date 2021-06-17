В посольстве США в Афганистане вспышка коронавируса: один сотрудник скончался
Посольство США в Кабуле 17 июня закрыли из-за вспышки коронавируса. Инфекцию выявили у более 100 сотрудников дипмиссии. Один человек скончался, нескольких заразившихся эвакуировали по настоянию медиков.
Об этом сообщил телеканал CNBC.
По его данным, 114 сотрудников посольства стали положительный тест на коронавирус и в настоящее время изолированы. Один человек скончался, еще несколько были эвакуированы по медицинским показаниям.
Информацию о вспышке коронавируса в американском посольстве в Кабуле в ходе телефонного брифинга подтвердил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.
"Один сотрудник, к сожалению, скончался", - сказал он, добавив, что 95% заразившихся небыли вакцинированы либо не получили вторую прививку.
"Мы продолжаем убеждать сотрудников вакцинироваться", - отметил Прайс, уточнив, что из-за вспышки коронавируса посольство перешло на удаленную работу.