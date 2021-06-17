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В посольстве США в Афганистане вспышка коронавируса: один сотрудник скончался

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Вашингтон, Четверг 17 июня 2021 23:33
В посольстве США в Афганистане вспышка коронавируса: один сотрудник скончался Фото: в посольстве США в Афганистане вспышка COVID-19 (twitter.com/TIMES18News)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Посольство США в Кабуле 17 июня закрыли из-за вспышки коронавируса. Инфекцию выявили у более 100 сотрудников дипмиссии. Один человек скончался, нескольких заразившихся эвакуировали по настоянию медиков.

Об этом сообщил телеканал CNBC.

По его данным, 114 сотрудников посольства стали положительный тест на коронавирус и в настоящее время изолированы. Один человек скончался, еще несколько были эвакуированы по медицинским показаниям.

Информацию о вспышке коронавируса в американском посольстве в Кабуле в ходе телефонного брифинга подтвердил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.

"Один сотрудник, к сожалению, скончался", - сказал он, добавив, что 95% заразившихся небыли вакцинированы либо не получили вторую прививку.

"Мы продолжаем убеждать сотрудников вакцинироваться", - отметил Прайс, уточнив, что из-за вспышки коронавируса посольство перешло на удаленную работу.

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