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У посольстві США в Афганістані спалах коронавірусу: один співробітник помер

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Вашингтон, Четвер 17 червня 2021 23:33
У посольстві США в Афганістані спалах коронавірусу: один співробітник помер Фото: у посольстві США в Афганістані спалах COVID-19 (twitter.com/TIMES18News)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Посольство США в Кабулі 17 червня закрили через спалах коронавірусу. Інфекцію виявили у понад 100 співробітників дипмісії. Одна людина померла, кількох хворих евакуювали за наполяганням медиків.

Про це повідомив телеканал CNBC.

За його даними, 114 співробітників посольства стали позитивний тест на коронавірус і зараз ізольовані. Одна людина померла, ще кілька були евакуйовані за медичними показаннями.

Інформацію про спалах коронавірусу в американському посольстві в Кабулі в ході телефонного брифінгу підтвердив офіційний представник Держдепартаменту Нед Прайс.

"Один співробітник, на жаль, помер", - сказав він, додавши, що 95% тих, що заразилися не були вакциновані або не отримали друге щеплення.

"Ми продовжуємо переконувати співробітників вакцинуватися",- зазначив Прайс, уточнивши, що через спалах коронавірусу посольство перейшло на віддалену роботу.

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