В посольстве напомнили, что украинцы не смогут прилететь в Рим на матч против Англии

В соответствии с декретом правительства Италии, туристические поездки для граждан стран группы "Е", к которым отнесена и Украина, все еще находятся под запретом.

"В связи с проведением футбольного матча между сборными Украины и Англии 3 июля в Риме в очередной раз напоминаем о действующих правилах пересечения границы Итальянской Республики для граждан Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что посетить Италию смогут украинцы на таких основаниях: работа;

обучение;

лечение;

возвращения на постоянное место жительства;

обстоятельства, связанные с необходимостью оказания неотложной медицинской помощи.

В посольстве отмечают, что обязательным условием при пересечении границы является прохождение десятидневной самоизоляции.