В посольстве напомнили, что украинцы не смогут прилететь в Рим на матч против Англии

Украинские болельщики не смогут прилететь на матч Евро-2020 против Англии из-за карантина в Италии. Билет не является основанием для въезда в страну.
Об этом сообщает посольство Украины в Италии.
В соответствии с декретом правительства Италии, туристические поездки для граждан стран группы "Е", к которым отнесена и Украина, все еще находятся под запретом.
"В связи с проведением футбольного матча между сборными Украины и Англии 3 июля в Риме в очередной раз напоминаем о действующих правилах пересечения границы Итальянской Республики для граждан Украины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что посетить Италию смогут украинцы на таких основаниях: работа;
В посольстве отмечают, что обязательным условием при пересечении границы является прохождение десятидневной самоизоляции.
Матч Украина - Англия состоится 3 июля в Риме.
Напомним, 29 июня Украина победила Швецию и впервые вышла в четвертьфинал чемпионата Европы.