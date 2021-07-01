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У посольстві нагадали, що українці не зможуть прилетіти до Риму на матч проти Англії

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Рим, Четвер 01 липня 2021 00:58
У посольстві нагадали, що українці не зможуть прилетіти до Риму на матч проти Англії Фото: Артем Довбик святкує переможний гол (uefa.com)
Автор: Артур Родивилов

Українські вболівальники не зможуть прилетіти на матч Євро-2020 проти Англії через карантин в Італії. Квиток не є підставою для в'їзду в країну.

Про це повідомляє посольство України в Італії.

Відповідно до декрету уряду Італії, туристичні поїздки для громадян країн групи "Е", до яких віднесена і Україна, все ще знаходяться під забороною.

"У зв'язку з проведенням футбольного матчу між збірними України та Англії 3 липня в Римі вкотре нагадуємо про діючі правила перетину кордону Італійської Республіки для громадян України", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що відвідати Італію зможуть українці на таких підставах: робота;

  • навчання;
  • лікування;
  • повернення на постійне місце проживання;
  • обставини, пов'язані з необхідністю надання невідкладної медичної допомоги.

У посольстві зазначають, що обов'язковою умовою при перетині кордону є проходження десятиденної самоізоляції.

Матч Україна - Англія відбудеться 3 липня в Римі.

Нагадаємо, 29 червня Україна перемогла Швецію і вперше вийшла до чвертьфіналу чемпіонату Європи.

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