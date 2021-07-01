У посольстві нагадали, що українці не зможуть прилетіти до Риму на матч проти Англії

Українські вболівальники не зможуть прилетіти на матч Євро-2020 проти Англії через карантин в Італії. Квиток не є підставою для в'їзду в країну.

Про це повідомляє посольство України в Італії .

Відповідно до декрету уряду Італії, туристичні поїздки для громадян країн групи "Е", до яких віднесена і Україна, все ще знаходяться під забороною.

"У зв'язку з проведенням футбольного матчу між збірними України та Англії 3 липня в Римі вкотре нагадуємо про діючі правила перетину кордону Італійської Республіки для громадян України", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що відвідати Італію зможуть українці на таких підставах: робота;

навчання;

лікування;

повернення на постійне місце проживання;

обставини, пов'язані з необхідністю надання невідкладної медичної допомоги.

У посольстві зазначають, що обов'язковою умовою при перетині кордону є проходження десятиденної самоізоляції.