Посол Южной Кореи вернулся в Киев

Посол Южной Кореи в Украине Ким Хенг Те и другие сотрудники посольства вернулись в Киев. С сегодняшнего дня они возобновляют работу дипломатической миссии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.
Также рассматривается вопрос о поэтапном возвращении оставшихся сотрудников в соответствии с будущей ситуацией в Украине в области безопасности.
“Они планируют выполнять задачи по дипломатическим вопросам и защите южнокорейских граждан в тесном сотрудничестве с украинским правительством”, - говорится в сообщении МИД Южной Кореи.
Отметим, что посольство Южной Кореи эвакуировалось из столицы и работало во временном офисе в городе Черновцы с марта после вторжения России в Украину.
Напомним, ранее посол Британии Мелинда Симмонс сообщила о своем возвращении в Киев.
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