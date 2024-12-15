Посол України в США поскаржилася на атаку пранкерів

Посол України у США Оксана Маркарова заявила, що її атакують пранкери. Вони видають себе за американських урядовців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Маркарову в Facebook.

Дипломат вказала, що кіберзловмисники вдають, що нібито використовують секретний телефон. "Колеги, за останні дні отримала на телефон купу повідомлень від пранкерів/зловмисників, які видають себе за американських урядовців і або просять прямі контакти наших урядовців, або терміново переговорити (звичайно, вдаючи, що пишуть з якогось секретного телефону)", - зазначила посол. За її словами, для контактів з партнерами використовують виключно перевірені канали комунікації, тому подібні атаки відразу зафіксували і повідомили правоохоронців.