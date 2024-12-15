Посол України в США поскаржилася на атаку пранкерів
Посол України у США Оксана Маркарова заявила, що її атакують пранкери. Вони видають себе за американських урядовців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Маркарову в Facebook.
Дипломат вказала, що кіберзловмисники вдають, що нібито використовують секретний телефон.
"Колеги, за останні дні отримала на телефон купу повідомлень від пранкерів/зловмисників, які видають себе за американських урядовців і або просять прямі контакти наших урядовців, або терміново переговорити (звичайно, вдаючи, що пишуть з якогось секретного телефону)", - зазначила посол.
За її словами, для контактів з партнерами використовують виключно перевірені канали комунікації, тому подібні атаки відразу зафіксували і повідомили правоохоронців.
Нагадаємо, у листопаді 2023 року подібний випадок стався з прем'єркою Італії Джорджією Мелоні. Пранкер, який назвався президентом комісії Африканського союзу, провів телефонну розмову з Мелоні. Вони говорили про війну в Україні, а прем'єрка заявила про втому від війни.
Також влітку жертвою невідомого пранкера став колишній міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон. Зловмисник під час розмоваи назвався колишнім президентом України Петром Порошенком.
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