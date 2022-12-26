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Посол України пояснила, що дасть визнання Росії державою-агресором у США

Фото: Оксана Маркарова, посол України у США (mof.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Визнання Росії державою-агресором у США є ключовим пріоритетом для українських дипломатів на 2023 рік. Зокрема, це дозволить запровадити обмеження проти РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла України в США Оксани Маркарової в інтерв'ю "Суспільне".

Вона зазначила, що є статус країни-спонсора тероризму. США оголосили такими чотири держави: Північна Корея, Сирія, Куба та Іран. При цьому Україна веде переговори зі США для того, щоб Росію додали до цього списку, "щоб називати її правильно і щоб запровадити нові обмеження".

"Ми, звичайно, розуміємо, що вона не спонсор тероризму. Цей статус колись був придуманий саме для країн, які надають допомогу терористичним організаціям на їхній чи іншій території. А Росія сама терорист. Тобто це країна, яка має регулярну армію, уряд , президента, так би мовити, обраний. Вони всі військові злочинці. Вони всі займаються агресією та тероризмом. Тому одне питання - це як ми назвемо, так би мовити, Росію, інше питання - що за цією назвою стоятиме", - зазначила Маркарова.

За її словами, один із альтернативних варіантів є пошук нової категорії, до якої можна буде внести Росію. Для цього необхідно, щоб Конгрес затвердив відповідний закон, який назвав би Росію країною-агресором або країною-терористом.

"Це зараз в активному обговоренні. Для нас це пріоритет, тому що ми хочемо перше - назвати правильно та дати оцінку законодавчо та політично, а друге і найголовніше - це що буде по суті цих обмежень. І ми вважаємо, що мають бути максимальні обмеження як з точки зору законодавчого забезпечення, санкцій, обмежень, експортного контролю, які не дозволять Росії продовжувати вести цю війну. Це все ще в роботі. Це ключовий пріоритет на 2023 рік", - підкреслила посол.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що США хочуть оголосити Росію державою-агресором, проте спочатку хочуть дізнатися, чи підтримає відповідний законопроект президент України Володимир Зеленський.

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Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиОксана Маркарова