ua ru
Пн, 26 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Посол України подякував Німеччині за Gepard і попросив передати "великих кішок"

Новость на русском →
Берлін, Понеділок 26 вересня 2022 14:55
Посол України подякував Німеччині за Gepard і попросив передати "великих кішок" Фото: український посол закликав владу Німеччини передати танки Leopard (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Нещодавно призначений послом у Німеччині Олексій Макєєв подякував Берліну за надані "зенітки" Gepard і закликав передати Україні "великих кішок" - танки Leopard.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення посла у Twitter.

Макєєв опублікував відео з фронту, де українські військові пересуваються на німецьких зенітних установках Gepard.

"Яка гарна німецька кішка! А у нас їх уже 30. дякую, Німеччина", - написав посол.

"Ще одна велика кішка, яка може допомогти нам відігнати в Росію російських ведмедів, які вторглися в Україну, щоб "розширити свій ареал на заході", - це леопарди", - написав Макєєв, маючи на увазі німецькі танки.

Як повідомлялося, на пленарному засіданні Бундестагу знову відклали голосування на пропозицію про негайну передачу українській армії німецьких танків Leopard, передавши проект документа на розгляд комітетам.

Канцлер ФРН Олаф Шольц, у свою чергу, повідомив, що Німеччина не відправляє танки Україні, оскільки боїться ескалації конфлікту між Росією і НАТО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Військова допомога
NEWS
NASAMS ще не в Україні? В ОП уточнили заяву Зеленського про постачання ППО
NASAMS ще не в Україні? В ОП уточнили заяву Зеленського про постачання ППО
DAILY
Сергій Грабський: Мобілізація в Росії не вплине на подальший перебіг війни
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Грабський: Мобілізація в Росії не вплине на подальший перебіг війни