Посол України подякував Німеччині за Gepard і попросив передати "великих кішок"

Нещодавно призначений послом у Німеччині Олексій Макєєв подякував Берліну за надані "зенітки" Gepard і закликав передати Україні "великих кішок" - танки Leopard.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення посла у Twitter .

"Ще одна велика кішка, яка може допомогти нам відігнати в Росію російських ведмедів, які вторглися в Україну, щоб "розширити свій ареал на заході", - це леопарди", - написав Макєєв, маючи на увазі німецькі танки.

"Яка гарна німецька кішка! А у нас їх уже 30. дякую, Німеччина", - написав посол.

Макєєв опублікував відео з фронту, де українські військові пересуваються на німецьких зенітних установках Gepard.

Як повідомлялося, на пленарному засіданні Бундестагу знову відклали голосування на пропозицію про негайну передачу українській армії німецьких танків Leopard, передавши проект документа на розгляд комітетам.

Канцлер ФРН Олаф Шольц, у свою чергу, повідомив, що Німеччина не відправляє танки Україні, оскільки боїться ескалації конфлікту між Росією і НАТО.

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