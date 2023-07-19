Посол України оцінив, чи може флот Туреччини зіткнутися з російським у Чорному морі

Туреччина навряд чи йтиме на відкрите зіткнення з російським флотом у Чорному морі, оскільки вона є членом НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла України у Туреччині Василя Боднара в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що обстріляти одне або кілька суден для росіян - не проблема, оскільки вони не дбають про свій імідж і життя людей, які будуть на борту. З початку повномасштабної війни війська країни-агресора обстріляли вже вісім суден іноземних власників, але про це мовчали, оскільки не хотіли конфлікту з Росією.

"Але що стосується зіткнення російського і турецького флотів, то це поки що видача бажаного за реальне. Сумніваюся, що Туреччина може піти на відкрите збройне протистояння з Росією, оскільки це означає втягування НАТО. Але якби російська сторона почала такі дії, то вона просто відкрила б для себе другий фронт", - заявив посол.

За його словами, Туреччина продовжує зусилля для продовження "зернової угоди". Вона, швидше за все, може застосувати важелі дипломатичного чи економічного впливу.

Але, як додав Боднар, мета Росії - замінити українське зерно на своє. І за допомогою вимог щодо зняття певних санкцій країна-агресор не лише намагається зняти з себе відповідальність, а й хоче зайняти ринки, куди Україна зазвичай постачає своє продовольство.

"Це подвійна небезпека, тому потрібно вирішити цю ситуацію більш-менш мирним способом", - резюмував дипломат.

Вихід Росії із "зернової угоди"

Нагадаємо, Росія цього тижня офіційно заявила, що припиняє свою участь у "зерновій угоді", завдяки якій Україна має можливість експортувати своє продовольство Чорним морем.

У відповідь на такі дії президент України Володимир Зеленський запропонував Туреччині та ООН продовжувати дію "зернової угоди", незважаючи на рішення Росії.

Зокрема, наша країна припускає конвої для охорони зернових перевезень. Як пише Bloomberg, малоймовірно, що Туреччина погодиться надіслати свої кораблі для охорони українського експорту.