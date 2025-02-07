Посол України в Білорусі Кизим подав у відставку

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Facebook.

"Сьогодні, виключно з особистих причин, я прийняв рішення звільнитися с дипломатичної служби та піти на "заслужений відпочинок". У кожної людини настає час, коли ти розумієш, що вік бере своє і ти не можеш стовідсотково віддаватися своїй роботі. А працювати по іншому я не можу та й в теперішніх умовах вважаю нечесним по відношенню до служби, якій я присвятив майже все своє життя", - написав він.

За словами Кизима, він планує і далі приносити користь у тих сферах, де буде корисний його досвід і компетенції.

Хто такий Ігор Кизим

Ігорю Кизиму 63 роки. Він очолив дипломатичне представництво України в Білорусі у 2017 році. У лютому минулого року стало відомо, що МЗС призначило його "послом з особливих доручень по Білорусі". Варто зауважити, що за інформацією самого посольства, з 2020 року політичний діалог між Україною та Білоруссю "фактично залишається заблокованим".

Відносини України та Білорусі

Дипломатичні відносини між Україною та Білоруссю офіційно були встановлені 1992 року після здобуття незалежності обома державами. Однак після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року відносини між Києвом і Мінськом різко погіршилися.

Білорусь надала свою територію для розміщення російських військ, ракетних ударів і наступу на Київську область, що фактично зробило її співучасником агресії. Україна засудила дії режиму Олександра Лукашенка та значно обмежила контакти з білоруською владою. Хоча офіційно дипломатичні відносини не були повністю розірвані, українське посольство в Мінську було закрите, а двостороння співпраця практично припинилася.