Посол Украины высказался о Бандере и Польше. В МИДе открестились от его заявлений

Реакция МИД

"Слова посла Украины в Германии Андрея Мельника, высказанные в интервью немецкому журналисту, являются его личным мнением и не отражают позицию МИД Украины", - написал Николенко.

Он выразил уверенность, что отношения Украины и Польши сейчас находятся на своем пике.

"Украина благодарна Польше за беспрецедентную поддержку в борьбе с агрессией России. Нас ничто не разъединяет, поскольку как в Киеве, так и в Варшаве есть полное понимание необходимости сохранения единства перед насущными угрозами", - отметил Николенко.

Кулеба уже поговорил с Рау

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел разговор с польским коллегой Збигнев Рау по поводу слов посла, после чего в Польше поблагодарили за быструю публичную реакцию.

"Состоялся разговор с моим приятелем министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в связи с заявлениями посла Украины в Германии Андрея Мельника, которые фальсифицируют историю. Я поблагодарил министра Кулебу за скорое публичное вмешательство по этому делу" - написал в Twitter Рау.

Что сказал Мельник

Посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью немецкому журналисту Тило Юнгу (Tilo Jung), что "пока нет доказательств того, что бандеровцы убили сотни тысяч евреев", но, по его словам, этот нарратив продвигают россияне, а в Польше, Германии и в Израиле в это верят.

"Нет никаких доказательств того, что бандеровцы убили сотни тысяч евреев. Это - нарратив, который до сих пор продвигают россияне, он находит поддержку в Германии, Польше и Израиле", - считает дипломат.

Напомним, ранее посол Украины в Германии отметился скандальным заявлением в адрес канцлера ФРГ Олафа Шольца, назвав того "обиженной ливерной колбасой".

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