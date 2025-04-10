Посол США в Україні Брінк хоче піти у відставку, - CBS News

За даними джерел видання, Брінк поки що не подавала офіційних документів про відставку, але вже робила "прощальні дзвінки" колегам.

Сама Брінк і Держдепартамент поки що не відреагували на прохання CBS News про коментар щодо таких чуток.

Один із неназваних високопоставлених чиновників США розповів виданню, що її відставка викликана "поєднанням особистих і політичних проблем", включно з нещодавніми звільненнями в Агентстві США з міжнародного розвитку (USAID). Зокрема, йдеться про те, що Брінк працює в Києві без своєї сім'ї.

При цьому держсекретар США Марко Рубіо хотів залишити Брінк на посаді посла в Україні та відхилив першу заяву про відставку, яку вона подала в січні в рамках стандартної ротації кадрів між адміністраціями.