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Посол США про ракетний удар по Чернігову: відображає глибину, на яку опустилася Росія

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Субота 19 серпня 2023 20:37
Посол США про ракетний удар по Чернігову: відображає глибину, на яку опустилася Росія Фото: посол США в Україні Бріджит Брінк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк засудила ракетний удар Росії по центру Чернігова, в результаті якого понад сотня людей постраждала й семеро загинули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис посла в Twitter.

"Жахливі новини про сьогоднішній обстріл історичного центру Чернігова. Невинні чоловіки, жінки та діти, які насолоджувались прекрасною суботою - святом в Україні - ніколи не мали бути вбитими або пораненими", - заявила вона.

При цьому посол додала, що атака на Чернігів відображає глибину, на яку опустилася Росія.

"Російські ракетні та безпілотні удари по українських містах, портах і населенню відображають глибину, на яку Росія опустилася, і повинна зупинитися. Разом з народом України ми оплакуємо цю трагедію", - додала дипломатка.

Удар по Чернігову

Сьогодні російські окупанти завдали ракетного удару по центру Чернігова. Унаслідок цинічної атаки загарбників загинуло семеро людей і ще понад сотня дістала поранення.

Що відомо про наслідки обстрілу Чернігова - у матеріалі РБК-Україна.

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