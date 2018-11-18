ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Посол прокоментував напад на канадського журналіста в Києві

Новини » Суспільство    18.11.2018 - 18:10
Посол прокоментував напад на канадського журналіста в Києві
Фото: Майкл Колборн (twitter.com/ChristopherJM)

Сьогодні невідомі напали на канадського журналіста Майкла Колборна

Посол Канади в Україні Роман Ващук прокоментував сьогоднішній напад на канадського журналіста у Києві. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення в Twitter.

"Кримінальні дії вкрай правих радикалів заслуговують ефективної і переконливої відповіді поліції. Поліція показала, що вони можуть робити це на минулих подіях ЛГБТ. Їм необхідно підтвердити прихильність захисту засобів масової інформації і прав людини для всіх", - заявив він.

Нагадаємо, в Києві в неділю, 18 листопада, невідомі напали на канадського журналіста Майкла Колборна. Пригода сталася поблизу Володимирського собору. Правоохоронці отримали повідомлення про побиття іноземця в 12:45. Іноземець розповів правоохоронцям, що конфлікт з двома чоловіками виник, коли той проводив фотозйомку. У результаті конфлікту один із чоловіків вдарив фотографа в обличчя, а інший - застосував газовий балончик.

Поліція почала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 ("Хуліганство") Кримінального кодексу України.

У Києві напали на іноземного фотографа Поліція затримала одного з нападників на інкасаторів в Ірпені
Новини України Київнападжурналисты
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся