Посол прокоментував напад на канадського журналіста в Києві

Фото: Майкл Колборн (twitter.com/ChristopherJM)

Сьогодні невідомі напали на канадського журналіста Майкла Колборна

Посол Канади в Україні Роман Ващук прокоментував сьогоднішній напад на канадського журналіста у Києві. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення в Twitter.

"Кримінальні дії вкрай правих радикалів заслуговують ефективної і переконливої відповіді поліції. Поліція показала, що вони можуть робити це на минулих подіях ЛГБТ. Їм необхідно підтвердити прихильність захисту засобів масової інформації і прав людини для всіх", - заявив він.

Нагадаємо, в Києві в неділю, 18 листопада, невідомі напали на канадського журналіста Майкла Колборна. Пригода сталася поблизу Володимирського собору. Правоохоронці отримали повідомлення про побиття іноземця в 12:45. Іноземець розповів правоохоронцям, що конфлікт з двома чоловіками виник, коли той проводив фотозйомку. У результаті конфлікту один із чоловіків вдарив фотографа в обличчя, а інший - застосував газовий балончик.

Поліція почала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 ("Хуліганство") Кримінального кодексу України.