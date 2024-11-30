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Посол в Німеччині застеріг Берлін від проведення "червоних ліній" у підтримці України

Фото: посол України в Німеччини Олексій Макеєв (facebook com oleksii makeiev)
Автор: Наталія Юрченко

Війна в Україні повинна бути однією з тем виборчої кампанії в Німеччині. Берлін застерігають від "червоних ліній" у підтримці України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла України в Німеччині Олексія Макеєва, якого цитує ZDF.

"Сьогодні, як ніколи, потрібні дії. І саме цього я очікую від демократичних партій у цій виборчій кампанії", - сказав він.

Дипломат застеріг Німеччину від проведення так званих "червоних ліній" у питанні підтримки України.

"Я вважаю неправильним проводити червоні лінії навколо себе, а не перед ворогом і перед агресором", - наголосив Макеєв.

 

Допомога від Німеччини

Німеччина - один з ключових партнерів України у військовій сфері. Берлін системно передає Україні військові пакети. Останнє оновлення допомоги було 20 листопада.

У новому пакеті Німеччина виділила для України чотири самохідні гаубиці Panzerhaubitzen 2000, танки для розмінування, броньовані машини, сотні дронів та інше озброєння.

Крім того, у Німеччині анонсували передачу Україні двох систем ППО IRIS-T до кінця року.

При цьому канцлер Німеччини Олаф Шольц виступає проти передачі Україні далекобійних крилатих ракет Taurus.

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Військова допомога