Посол в Німеччині застеріг Берлін від проведення "червоних ліній" у підтримці України

"Сьогодні, як ніколи, потрібні дії. І саме цього я очікую від демократичних партій у цій виборчій кампанії", - сказав він.

Дипломат застеріг Німеччину від проведення так званих "червоних ліній" у питанні підтримки України.

"Я вважаю неправильним проводити червоні лінії навколо себе, а не перед ворогом і перед агресором", - наголосив Макеєв.