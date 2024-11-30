Посол в Німеччині застеріг Берлін від проведення "червоних ліній" у підтримці України

Війна в Україні повинна бути однією з тем виборчої кампанії в Німеччині. Берлін застерігають від "червоних ліній" у підтримці України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла України в Німеччині Олексія Макеєва, якого цитує ZDF.
"Сьогодні, як ніколи, потрібні дії. І саме цього я очікую від демократичних партій у цій виборчій кампанії", - сказав він.
Дипломат застеріг Німеччину від проведення так званих "червоних ліній" у питанні підтримки України.
"Я вважаю неправильним проводити червоні лінії навколо себе, а не перед ворогом і перед агресором", - наголосив Макеєв.
Німеччина - один з ключових партнерів України у військовій сфері. Берлін системно передає Україні військові пакети. Останнє оновлення допомоги було 20 листопада.
У новому пакеті Німеччина виділила для України чотири самохідні гаубиці Panzerhaubitzen 2000, танки для розмінування, броньовані машини, сотні дронів та інше озброєння.
Крім того, у Німеччині анонсували передачу Україні двох систем ППО IRIS-T до кінця року.
При цьому канцлер Німеччини Олаф Шольц виступає проти передачі Україні далекобійних крилатих ракет Taurus.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.